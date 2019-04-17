За 10 дней до премьеры: Marvel напомнил о всех героях «Мстителей» в новом трейлере



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Фото: imdb

Капитан Америка обещает сделать все, что потребуется, чтобы отомстить Таносу за разрушенный мир и погибших героев

До мировой премьеры фильма «Мстители: Финал» осталось чуть болльше недели. Чтобы настроить зрителей на встречу с супергероями студия Marvel показала всех персонажей в финальном трейлере. Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Крис Хемсворт, Роберт Дауни - младший, Крис Эванс, Чедвик Боузман и другие актеры и актрисы, снимавшиеся в фильмах о вселенной Marvel, появляются в двухминутном видео.

Трейлер возвращает в памяти знакомые кадры из «Черной Пантеры», «Железного Человека», «Тора» и многих других («Мстители: Финал» станет 22 фильмом о киновселенной Marvel).

О новых приключениях команды супергероев в видео, конечно, тоже есть намеки. Капитан Америка обещает сделать все, что потребуется, чтобы отомстить Таносу за разрушенный мир и погибших героев.