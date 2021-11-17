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    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)

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    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)
    instagram.com/houseofguccimovie/

    Американская певица Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде и взволновала поклонников

    Американская певица и актриса Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде во время премьеры фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте кинокартины.

    Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в черном бархатном платье с глубоким декольте длины макси. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, завязанными вокруг шеи звезды. Также певица надела серьги и браслет с драгоценными камнями. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

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    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)
    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)
    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)
    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)

    Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Гага, ты великолепна!», «Безумно красивая женщина!», «Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», «Гага выглядит просто сногсшибательно!», «Я не могу налюбоваться ее красотой», — писали они.

    Ранее Леди Гага рассказала, почему выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена.

    По словам артистки, за время президентства предшественника Байдена, Дональда Трампа, ее не покидал страх за будущее. Автор многочисленных хитов заявила, что гордится своим вкладом в политическое рождение нового президента.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)