За шаг до провала. Леди Гага в опасном платье пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» (фото)

Американская певица Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде и взволновала поклонников

Американская певица и актриса Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде во время премьеры фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте кинокартины.

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в черном бархатном платье с глубоким декольте длины макси. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, завязанными вокруг шеи звезды. Также певица надела серьги и браслет с драгоценными камнями. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Гага, ты великолепна!», «Безумно красивая женщина!», «Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», «Гага выглядит просто сногсшибательно!», «Я не могу налюбоваться ее красотой», — писали они.

Ранее Леди Гага рассказала, почему выступала в платье-бронижелете на инаугурации Байдена.

По словам артистки, за время президентства предшественника Байдена, Дональда Трампа, ее не покидал страх за будущее. Автор многочисленных хитов заявила, что гордится своим вкладом в политическое рождение нового президента.

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