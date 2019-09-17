Забыла надеть нижнее белье: Белла Хадид в прозрачном топе вышла на прогулку



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Белла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid/

Звезда порадовала поклонников откровенным луком

22-летняя супермодель Белла Хадид решила откровенно одеваться и в повседневной жизни. Папарацци «поймали» звезду подиумов после показа Burberry. На Белле был бежевый полуплащ, который еле прикрывал ее оголенную грудь в прозрачном топе. Впрочем, модель даже не пыталась прятать тело.

Будто бы не замечая, что на ней не хватает белья, модель проследовала в ресторан в след за сестрой. После появления снимков в Сети, пользователи предположили, что после расставания с The Weeknd Хадид пустилась «во все тяжкие», чтобы найти нового ухажера.

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