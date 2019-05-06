Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой



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instagram / kyliejenner

Знаменитости вместе воспитывают годовалую дочку Норт.

21-летняя богачка Кайли Дженнер и бойфренд Трэвис Скотт не торопятся официально регистрировать отношения. Но только по‑настоящему преданный человек согласится, чтобы возлюбленная сама нанесла тату на его кожу.

На прошлой неделе Трэвис отметил свой 28-й день рождения. В честь этого события он вместе со своей 21-летней возлюбленной отправились в тату-салон, где попросили сделать им парные татуировки.

Трэвис и Кайли не спешат хвастаться новыми рисунками на теле. Зато их татуировщик Джонатан Валена, известный под ником JonBoy, уже поделился видео процесса. «T.S.и K.J.» - лаконично прокомментировал пост Валена.

На записи в Instagram видно, что тату на плечо Скотта делал не профессионал, а сама Дженнер. Она улыбается, водя татуировальной машинкой по коже бойфренда, а в какой-то момент громко кричит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от c/s ∴jonboy∴ p/v (@jonboytattoo) 4 Май 2019 в 11:51 PDT

Дженнер и Скотт вместе воспитывают годовалую дочку Норт. Молодые родители делятся милыми видео с ребенком. Недавно они поучаствовали в совместной фотосессии. В ней звезды переоделись в героев комиксов.



