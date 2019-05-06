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    Шоу-биз

    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой

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    instagram / kyliejenner - Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    instagram / kyliejenner

    Знаменитости вместе воспитывают годовалую дочку Норт.

    21-летняя богачка Кайли Дженнер и бойфренд Трэвис Скотт не торопятся официально регистрировать отношения. Но только по‑настоящему преданный человек согласится, чтобы возлюбленная сама нанесла тату на его кожу.

    На прошлой неделе Трэвис отметил свой 28-й день рождения. В честь этого события он вместе со своей 21-летней возлюбленной отправились в тату-салон, где попросили сделать им парные татуировки.

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    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    Занято! Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер пометила возлюбленного татуировкой
    instagram / kyliejenner

    Трэвис и Кайли не спешат хвастаться новыми рисунками на теле. Зато их татуировщик Джонатан Валена, известный под ником JonBoy, уже поделился видео процесса. «T.S.и K.J.» - лаконично прокомментировал пост Валена.

    На записи в Instagram видно, что тату на плечо Скотта делал не профессионал, а сама Дженнер. Она улыбается, водя татуировальной машинкой по коже бойфренда, а в какой-то момент громко кричит.

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    Публикация от c/s ∴jonboy∴ p/v (@jonboytattoo)

    Дженнер и Скотт вместе воспитывают годовалую дочку Норт. Молодые родители делятся милыми видео с ребенком. Недавно они поучаствовали в совместной фотосессии. В ней звезды переоделись в героев комиксов.

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