Известный украинский артист Эдуард Приступа попал в ДТП



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Эдуард Приступа

Об этом экс-участник группы «ТНМК» рассказал в соцсети

Совсем недавно Эдуард Приступа порадовал поклонников новостью о том, что впервые стал папой, а сегодня в сети появилась информация о том, что он попал в ДТП.

«Вчера вечером, ближе в 18.00 я ехал на скорости 30-40 км/ч в Буче в направлении магазина Новус... Потом сильнейший удар сзади моего автомобиля, от которого моя машина "влепилась" в маршрутку...Я был пристегнутый ремнем безопасности. Но от удара об руль и подголовник потерял сознание. Пришел в себя, вокруг люди, у меня все мутное перед глазами, голоса еле слышу... Это была фура... Первая мысль, жив, нормально. Звоню в страховую, вызываю скорою и полицию», - так описал ДТП в соцсети Приступа.

По словам артиста, скорая приехала быстро и забрала его на Полевую, 19. Но пока Эдуард сидел в коридоре, ему снова стало плохо и он потерял сознание.

«Про меня забыли примерно на час. Врачи начали мной заниматься только тогда, когда приехали мои друзья, которым я успел скинуть адрес больницы и успел позвонить жене», - отметил Эдуард.

Но на этом приключения не закончились.

Эдуарду сделали ренген, взяли кровь на наркотики и алкоголь.

«Анализы - не вопрос. Но отношение скотское. Врачи позволяли себе кричать и грубить. Если бы не мое самочувствие, я бы мог ответить. Дальше, нейрохирурга и невропатолога в больнице не оказалось. Пришлось ехать в Обласную больницу. Там, узнав что я прописан в другой области, отправили в Октябрьскую. сказав, что ренген в Буче полное г....и за дополнительную плату еще что-то выписали, что-то посмотрели. Что-то нашли в шее и сказали, что необходимо сделать МРТ и КТ. Но где это сделать - врачи не уточнили. Меня периодически вырубало, постоянно тошнило, руки дрожат, голова раскалывается... Я попросил друзей отвести меня домой, что бы с утра решить этот вопрос...», - написал Приступа.

Так же украинский музыкант пожаловался, на то, что не понимает, почему у него забрали права, техпаспорт и машину поставили на штрафплощадку, когда водитель фуры на месте полностью признал свою вину и это было зафиксировано.

По словам музыканта, полиция тоже не очень торопилась делать замеры и почему- то сделали вывод, что Приступа принимал наркотики.

«Странно, что нет элементарного понимания, что если нет крови и человек все-таки стоит на ногах, то это не значит, что в середине организма ничего не произошло», - отметил Эдуард.