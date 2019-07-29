«Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
Инцидент произошел с участием российского фаната
Украинская певица Maruv, которая в день выборов в Верховную Раду целовалась с девушкой в провинциальном российском клубе, выступила с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай в Москве. Там с представительницей российского лейбла произошел неприятный инцидент.
После выступления исполнительницы в одном из пабов кто-то похитил реквизит участницы балета артистки - маску с рогами. Maruv сразу записала видео, в котором попросила злоумышленника вернуть украденное.
Грабитель появился почти сразу. Им оказался российский фанат певицы. Он согласился вернуть маску при условии, что кумир с ним сфотографируется и даст автограф. Это не на шутку разозлило певицу.
«Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба», - отметила артистка.