«Заробитчанку» Maruv ограбили Москве



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Инцидент произошел с участием российского фаната

Украинская певица Maruv, которая в день выборов в Верховную Раду целовалась с девушкой в провинциальном российском клубе, выступила с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай в Москве. Там с представительницей российского лейбла произошел неприятный инцидент.

После выступления исполнительницы в одном из пабов кто-то похитил реквизит участницы балета артистки - маску с рогами. Maruv сразу записала видео, в котором попросила злоумышленника вернуть украденное.

Грабитель появился почти сразу. Им оказался российский фанат певицы. Он согласился вернуть маску при условии, что кумир с ним сфотографируется и даст автограф. Это не на шутку разозлило певицу.

Фото: instagram.com/maruvofficial/.

«Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба», - отметила артистка.