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    Шоу-биз

    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве

    • Розсилка
    Maruv - «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    Maruv

    Инцидент произошел с участием российского фаната

    Украинская певица Maruv, которая в день выборов в Верховную Раду целовалась с девушкой в провинциальном российском клубе, выступила с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай в Москве. Там с представительницей российского лейбла произошел неприятный инцидент.

    После выступления исполнительницы в одном из пабов кто-то похитил реквизит участницы балета артистки - маску с рогами. Maruv сразу записала видео, в котором попросила злоумышленника вернуть украденное.

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    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве
    «Заробитчанку» Maruv ограбили Москве

    Грабитель появился почти сразу. Им оказался российский фанат певицы. Он согласился вернуть маску при условии, что кумир с ним сфотографируется и даст автограф. Это не на шутку разозлило певицу.

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    Фото: instagram.com/maruvofficial/.

    «Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба», - отметила артистка.

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