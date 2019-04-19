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    Шоу-биз

    Завязавшая с алкоголем Энн Хэтэуэй примерила роковой образ для модного глянца

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    instagram / tatlermagazine - Завязавшая с алкоголем Энн Хэтэуэй примерила роковой образ для модного глянца
    instagram / tatlermagazine

    Портрет актрисы украсил обложку июньского номера издания

    Энн Хэтэуэй не только одна из самых востребованных актрис Голливуда, но и счастливая мама и мать трехлетнего мальчина Джонатана. При этом ей удается прекрасно выглядеть и вести активную творческую жизнь.

    Недавно 36-летняя Хэтэуэй снялась в роковом образе для июньского номера журнала Tatler. Стилисты выбрали для актрисы блестящее платье от Giorgio Armani, дополнив look ювелирными украшениями Buccellati, De Beers и Tiffany.

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    Завязавшая с алкоголем Энн Хэтэуэй примерила роковой образ для модного глянца
    Завязавшая с алкоголем Энн Хэтэуэй примерила роковой образ для модного глянца
    Завязавшая с алкоголем Энн Хэтэуэй примерила роковой образ для модного глянца
    instagram / tatlermagazine

    Для фотосессии Хэтэуэй надевала разные платья: на одном из фото звезда предстала в платье с тигриным принтом, а на другом - в утонченном белом платье с вышивкой.

    Однако на всех снимках акцент был сделан на глаза актрисы - визажисты выбрали технику «смоки айс», чтобы придать взгляду еще большую глубину и выразительность.

    В качестве автора съемки с Энн Хэтэуэй для июньского номера Tatler стал Джек Уотерлот.

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