«Жаждал тактильных ощущений»: Элтон Джон признался, как потерял невинность со своим менеджером



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Элтон Джон с партнером

Исполнитель рад, что создатели включили в фильм сцену о его первой интимной близости

Легендарный певец Элтон Джон признался, что оставался девственником до 23 лет и «жаждал тактильных ощущений». 72-летний музыкант впервые познал близость со своим менеджером Джоном Рейдом в Сан-Франциско, сообщает Daily Mail.

«До того момента я был девственником. Я отчаянно хотел быть любимым и жаждал тактильных ощущений. Когда в фильме они срывают друг с друга одежду - так все было на самом деле. Это случилось в Сан-Франциско», - рассказал он.

Сцену, о которой идет речь, сыграли в фильме «Рокетмен» Тэрон Эджертон, выступивший в роли Элтона, и Ричард Мэдден (Джон Рейд).