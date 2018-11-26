Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями



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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк продолжает зажигать Instagram горячим контентом

Супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина запостила фото в своем инстаграме, на которых девушка позирует в нижнем белье.

Компанию в фотосессии ей составили накаченные модели-парни.

По всей видимости, снимки были приурочены к выходу новой коллекции MRZ Design – бренда одежды супруги футболиста.

Ранее Ирина может хвасталась не только откровенными фотографиями, а и мыслями, которыми она делится в социальных сетях, или во время общения со СМИ.

«Женщины по своей натуре непростые. Это не касается жен футболистов. Женщины по своей натуре гадюки с ангельским лицом. Каждая гадюка по-своему.

«Мне не надо 100 подруг, мне надо одна и верная. Мы в ложе с другими женами общаемся. Там есть своя банда девушек, и она уже сложилась. Когда я только пришла на стадион, казалось, что своими взглядами они меня пронизывали. Просто знали предыдущую жену Коли и дружили с ней. Когда-то я думала о них не очень хорошо. Но когда пообщались, то они мне понравились », - рассказывает Ирина о своем общении с женами игроков« Динамо ».