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    Шоу-биз

    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями

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    Ирина Морозюк - Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Ирина Морозюк

    Ирина Морозюк продолжает зажигать Instagram горячим контентом

    Супруга игрока киевского Динамо Николая Морозюка Ирина запостила фото в своем инстаграме, на которых девушка позирует в нижнем белье.

    Компанию в фотосессии ей составили накаченные модели-парни.

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    По всей видимости, снимки были приурочены к выходу новой коллекции MRZ Design – бренда одежды супруги футболиста.

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    Ранее Ирина может хвасталась не только откровенными фотографиями, а и мыслями, которыми она делится в социальных сетях, или во время общения со СМИ.

    «Женщины по своей натуре непростые. Это не касается жен футболистов. Женщины по своей натуре гадюки с ангельским лицом. Каждая гадюка по-своему.

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    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями
    Жена игрока киевского «Динамо» снялась в откровенной фотосессии с накаченными парнями

    «Мне не надо 100 подруг, мне надо одна и верная. Мы в ложе с другими женами общаемся. Там есть своя банда девушек, и она уже сложилась. Когда я только пришла на стадион, казалось, что своими взглядами они меня пронизывали. Просто знали предыдущую жену Коли и дружили с ней. Когда-то я думала о них не очень хорошо. Но когда пообщались, то они мне понравились », - рассказывает Ирина о своем общении с женами игроков« Динамо ».

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