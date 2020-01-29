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    Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье (фото)

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    Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье (фото)

    Одной из величайших ценительниц творчества кутюрье стала не менее легендарная Мадонна

    За несколько дней после показа последней кутюрной коллекции к легенде обратилась Мадонна, которая была музой для модельера. Поп-дива дополнила слова благодарности общими архивными кадрами.

    Во время Парижской недели моды французский дизайнер Жан-Поль Готье отметил 50-летие своей культовой деятельности. Провокативному модельеру удалось создать настоящую эпоху в модной индустрии. 

    Звезда неоднократно появлялась в нарядах Жан-Поля Готье во время своих потрясающих концертных шоу. Дизайнер создавал образы специально для Мадонны. За время совместной работы их объединила не только любовь к изысканным провокациям и высокой моды, но и настоящая дружба.

    Поп-дива не могла обойти вниманием такое резонансное решение кутюрье, который громко уходит из мира фэшн-индустрии после грандиозного показа в романтической французской столице. Мадонна на страницах Instagram обратилась к Жану-Полю Готье, дополнив трогательные слова не менее чувственными кадрами.

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    Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье (фото)
    Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье (фото)
    Мадонна обратилась к Жану-Полю Готье (фото)

    «Жан-Поль. Что бы ты ни делал дальше – это будет гениально! Я так благодарна за сотрудничество с тобой и за наши многочисленные невероятные модные приключения в течение многих лет! Нет никого, кто был бы похож на тебя. И никогда не будет! Твое сердце, твой талант, твой юмор. Ты единственный в своем роде», – написала звезда.

    знаменитости фотография Instagram
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