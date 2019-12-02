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    Фото

    Маша Ефросинина показала очаровательное фото с сыном Сашей

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    Маша Ефросинина показала очаровательное фото с сыном Сашей
    instagram.com/mashaefrosinina

    Ефросинина очаровала нежным фото

    40-летняя телеведущая, актриса и общественный деятель в своем Instagram в шутливой форме стала размышлять о внешнем сходстве мамы с ребенком.

    На черно-белом снимке удалось передать столько ярких эмоций и светлой радости, что не всякое цветное может охватить.

    Звезда держит мальчика на руках и счастливо улыбается, а малыш дарит радостную улыбку в ответ.

    photo_2019-12-01_17-23-25
    instagram.com/mashaefrosinina

    Саша стал ее вторым ребенком от брака с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Семейная пара также воспитывает дочку Нану, которая на 10 лет старше братика.

    «А моя мама утверждает, что нос у Сани мой. Ну, по-моему, это очевидно…» - подписала Ефросинина фото.

    Пользователи сети восхищаются невероятно нежным кадром. Подписчики Маши купают ее в комплиментах и отмечают - что-что, а вот улыбка и блеск в глазах у мальчика вне всяких сомнений от мамы.

    знаменитости фотография Маша Ефросинина телеведущая Instagram
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