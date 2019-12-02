Маша Ефросинина показала очаровательное фото с сыном Сашей
Ефросинина очаровала нежным фото
40-летняя телеведущая, актриса и общественный деятель в своем Instagram в шутливой форме стала размышлять о внешнем сходстве мамы с ребенком.
На черно-белом снимке удалось передать столько ярких эмоций и светлой радости, что не всякое цветное может охватить.
Звезда держит мальчика на руках и счастливо улыбается, а малыш дарит радостную улыбку в ответ.
Саша стал ее вторым ребенком от брака с бизнесменом Тимуром Хромаевым. Семейная пара также воспитывает дочку Нану, которая на 10 лет старше братика.
«А моя мама утверждает, что нос у Сани мой. Ну, по-моему, это очевидно…» - подписала Ефросинина фото.
Пользователи сети восхищаются невероятно нежным кадром. Подписчики Маши купают ее в комплиментах и отмечают - что-что, а вот улыбка и блеск в глазах у мальчика вне всяких сомнений от мамы.