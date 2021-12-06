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    Жена Лещенко снова выступит в Москве

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    Организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia)&nbsp;занимается&nbsp;агентство Resident Advisor - Жена Лещенко снова выступит в Москве
    Организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia) занимается агентство Resident Advisor

    Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества

    Московский клуб Mutabor анонсировал на 18 декабря новое выступление Анастасии Топольской – жены бывшего журналиста и депутата, а ныне блогера, близкого к Банковой, Сергея Лещенко.

    Об этом говорится на сайте московского клуба.

    Эту информацию подтверждает агентство Resident Advisor, которое занимается организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia).

    На данный момент страница с анонсом выступления Топольской в Москве не доступна, однако скрин анонса опубликовало издание «Буквы».

    Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества.

    Комментируя майскую поездку жены в Россию, Лещенко заявил, что его жена стала жертвой спланированных атак «информационных киллеров, выполняющих заказы олигархов», с которыми Лещенко «воюет».

    Ранее СМИ сообщали, что с ноября Лещенко стал куратором информационной политики Офиса президента, перебрав на себя часть функций советника руководителя ОП Михаила Подоляка. Сам Лещенко это опроверг.

    Теги: Россия Сергей Лещенко
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    Жена Лещенко снова выступит в Москве