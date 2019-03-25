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    Шоу-биз

    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»

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    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес - Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

    Жених певицы рассказал, что этот уик-энд был последней возможностью для совместного отдыха с прекрасной женщиной

    Минувшие выходные 49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес провели вместе на поле для гольфа. Жених певицы поделился романтичным фото их отдыха и рассказал о дальнейших планах звезды.

    Бейсболист выложил в Instagram снимок, на котором стоит на газоне, крепко обнимая возлюбленную со спины и нежно целуя ее в висок. Дженнифер нежно улыбается, запрокинув голову и обнимая его руки своими. Оба одеты для активного отдыха: короткие шорты, футболка у Алекса и рубашка у Ло, кроссовки и темные очки.

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    Жених певицы рассказал, что этот уик-энд был последней возможностью для совместного отдыха с прекрасной женщиной перед ее новой трудной работой. В понедельник Лопес приступает к съемкам в фильме Hustlers, где снимется вместе с 26-летней Кради Би. Они сыграют стриптизерш, которые обманывают своих клиентов.

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    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»
    Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»

     «Я не буду спойлерить, но не могу дождаться, когда вы всё увидите, как она превращается в совершенно другого персонажа! Она так много работает в последнее время. Я рад, что мы смогли немного отдохнуть, прежде чем она погрузится в этот новый проект», - признался Родригес в подписи к фотографии.

     

    Джерело: Cosmopolitan

    мужчина и женщина знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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