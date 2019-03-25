Жених Дженнифер Лопес поделился романтичным фото перед ее «уходом в стриптиз»



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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Жених певицы рассказал, что этот уик-энд был последней возможностью для совместного отдыха с прекрасной женщиной

Минувшие выходные 49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес провели вместе на поле для гольфа. Жених певицы поделился романтичным фото их отдыха и рассказал о дальнейших планах звезды.

Бейсболист выложил в Instagram снимок, на котором стоит на газоне, крепко обнимая возлюбленную со спины и нежно целуя ее в висок. Дженнифер нежно улыбается, запрокинув голову и обнимая его руки своими. Оба одеты для активного отдыха: короткие шорты, футболка у Алекса и рубашка у Ло, кроссовки и темные очки.

Жених певицы рассказал, что этот уик-энд был последней возможностью для совместного отдыха с прекрасной женщиной перед ее новой трудной работой. В понедельник Лопес приступает к съемкам в фильме Hustlers, где снимется вместе с 26-летней Кради Би. Они сыграют стриптизерш, которые обманывают своих клиентов.

«Я не буду спойлерить, но не могу дождаться, когда вы всё увидите, как она превращается в совершенно другого персонажа! Она так много работает в последнее время. Я рад, что мы смогли немного отдохнуть, прежде чем она погрузится в этот новый проект», - признался Родригес в подписи к фотографии.

Джерело: Cosmopolitan