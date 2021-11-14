Женихи устраивали для «Холостячки» Огневич Новый год летом и приглашали на ринг

В проекте осталось четыре участника, с каждым из них Злата сходила на индивидуальное свидание

Популярная украинская певица и телеведущая Злата Огневич в девятом выпуске шоу «Холостячка», решила познакомиться с жизнью парней, которые пытаются завоевать ее сердце.

В проекте осталось четыре участника, с каждым из них Злата сходила на индивидуальное свидание.

Участник Андрей Задворный познакомил Злату со своей шестилетней дочкой Кирой и бывшей женой Алиной. С малышкой Злата быстро нашла общий язык, а вот от необходимости общаться с Алиной она пришла немного в замешательство.

Следующим свидание было с Максимом Тарапатой. Он решил поделиться со Златой проектом будущего дома, который планирует построить, а также предложил певице изменить жилье на свое усмотрение. Максим рассказал, что в этом доме они смогут свить уютное гнездышко. Героиня была в восторге от этой идеи, так как строительства дома для своей будущей семьи – это была ее мечта.

Третьим было свидание с Андреем Хветкевичем. Он решил устроить для Златы Новый год прям посреди лета (напомним, что зрители видят шоу в записи, – ред). Андрей воссоздал все атрибуты, которые сопровождают этот праздник. На Злату свидание произвело большое впечатление.

Завершающим было свидание с Дмитрием Шевченко, которое проходило во Львове. Первая половина встречи прошла на ура. Красивый ретро-автомобиль, экскурсия по городу, совместная тренировка на ринге. А вот вторая часть свидания, которая состоялась у Дмитрия в квартире, была испорчена резкой сменой настроения участника.

На церемонии роз бутоньерку получили три участника, а вот Дмитрия Шевченко Злата Огневич позвала на индивидуальный разговор. Она хотела для себя выяснить, что именно на их свидании пошло не так. В ходе разговора они все прояснили причину, и Дмитрий получил свою бутоньерку. Для других участников это стало неожиданностью, ведь они все уже с ним попрощались.

Ранее популярная украинская певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич в программе «Звездный путь» призналась, что время от времени получает обнаженные фото от поклонников.