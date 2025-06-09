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Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Жирков розстався з дружиною Ксенією Ромашенко та показав нове кохання – акторку Валерію Пенову

Новим коханням Жиркова, який розстався з дружиною Ксенією Ромашенко, стала акторка Валерія Пенова

Колишній керівник Театру на Лівому Березі та відомий режисер Стас Жирков, який на початку повномасштабної війни вивіз дружину та сина за кордон, опублікував фото з новою обраницею та присвятив їй допис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Жиркова.

«Життя дає багато шансів на порозуміння – з іншими, зі світом, але найважливіше – з самим собою. Іноді для цього потрібні перекладачі між серцем і думками. Адже ми всі шукаємо себе, свою правду. Тієї спекотної ночі було моторошно і неспокійно, поки не з’явилася ти – звук у темряві. Валерія Пенова, ти розтопила мої страхи і наповнила мене теплом і силою», – пише він. 

Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 1
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 2
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 3

«Життя дає нам шанси, але справжнє питання – як ми їх використовуємо. Ти – мій дім, моя свобода, моя рішучість. Просто моя. Ти – моя людина, що розуміє мене без слів, що тримає мою руку, коли це потрібно найбільше. Тримаю твою руку і йду вперед – з тобою, заради нас. Люблю», – йдеться в дописі.

Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 4
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 5
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 6
Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 7

На сторінці Пенової в Instagram зазначається, що вона акторка театру, кіно та озвучування. Також зазначається, що вона перебуває у шлюбі.

У сторіс Пенова поділилась дописом Жиркова, проте у профілі немає жодного фото з ним.

Режисер Жирков, який виїхав з України на початку війни, бо «рятував сім'ю», показав нову обраницю фото 8

Дружина Жиркова

Дружиною Жиркова була директорка київського театру «Золоті Ворота» Ксенія Ромашенко. Вона звільнилась з цієї посади тоді ж, коли і Жирков звільнився з посади керівника Театру на Лівому березі.

Ксенія Ромашенко
Ксенія Ромашенко
фото: Mizanscena

Подружжя разом виїхало за кордон через місяць після початку повномасштабного вторгнення. Заслужений артист України не приховує, що дійсно підлягав мобілізації. Утім, Міністерство культури надало йому дозвіл на перетин кордону з місією культурної просвіти. Тому він виїхав з України у березні та з того часу так і не повернувся додому. 

Жирков розповів, що дуже багато працював у театрі, через що мало часу приділяв дружині та сину. Саме тому вирішив виїхати за кордон, щоб врятувати їх від війни та більше часу бути разом. «Тепер з особистого. Я хотів написати заяву 24 лютого, але я не планував звільнитися, я кажу за внутрішнє бажання. Коли ти працюєш без вихідних, без можливості побути зі своїм сином, коли ти пропускаєш усе життя… Я працюю з 20 років у театрі. Я фактично пропустив все, що було можливе і неможливо у своєму житті. У момент, коли ти отримуєш таку штуку як повномасштабна війна в тебе дуже чітко вирізнюється все, що для тебе має сенс і що для тебе не має сенс. І в той час, я не те, що хотів піти з театру, я хотів взагалі не займатися театром», – говорить Стас Жирков.

Колишній керівник Театру на Лівому Березі підкреслив, що сімейні цінності для нього головніші за роботу. «І тоді ти думаєш: «Окей, що для тебе є важливим»? Тоді ти розумієш, що для тебе є важливим життя твоєї родини і ти – все, нічого більше. І тоді ти думаєш: «Нічого з твоєї роботи більше не треба. Ти нічого більше не хочеш», – заявляв режисер.

Нагадаємо, режисер Стас Жирков побажав акторові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайлу Кукуюку «попрацювати над своєю людяністю і професійністю». Він пояснив, що був змушений зняти з репертуару театру на Лівому березі вистави режисера Дмитра Богомазова, оскільки майже всі вони були російськомовними, а головні ролі в них виконував Михайло Кукуюк, який залишив театр.

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