Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Популярний режисер Жирков пояснив, чому кинув театр та виїхав з України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Режисер Стас Жирков: «Ми не є родиною – ми є колегами. І я не відповідальний за цих людей»
фото з відкритих джерел

Стас Жирков пояснив, що на початку великої війни між відповідальністю за колектив й за сім'ю обрав друге

Колишній керівник Театру на Лівому Березі та відомий режисер Стас Жирков через місяць після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та досі не повернувся. На той момент у його підпорядкуванні було близько 220 людей. Про це він говорить в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

Заслужений артист України не приховує, що дійсно підлягав мобілізації. Утім, Міністерство культури надало йому дозвіл на перетин кордону з місією культурної просвіти. Так, за словами режисера, нині він ініціює вистави на тему вторгнення Росії до України по всій Європі.

«По-перше, ми не є родиною – ми є колегами. І я не відповідальний за цих людей. Ми співпрацюємо: я такий самий працівник цього театру як і всі інші працівники цього театру. Я такий самий член цього колективу. Нам в березні вдалося організувати тур Європою з величезними декораціями, величезною кількістю людей, купою проблем, які виникають: перевізники не хочуть везти і так далі. То якось я керував театром. Щось робив правильно, якщо театр виїхав, більше того, я запропонував тим, у кого є діти – взяти безкоштовно дітей із собою», – розповідає режисер.

Він додає, що тоді нагально поставало питання, чи виплачувати, чи не виплачувати заробітну плату працівникам театру. Тож вважає, що вчинив правильно, організувавши тур по Європі, бо театр зміг працювати далі. Вони ставили собі за одне із завдань інформувати людей в Європі про російсько-українську війну.

«Тепер з особистого. Я хотів написати заяву 24 лютого, але я не планував звільнитися, я кажу за внутрішнє бажання. Коли ти працюєш без вихідних, без можливості побути зі своїм сином, коли ти пропускаєш усе життя… Я працюю з 20 років у театрі. Я фактично пропустив все, що було можливе і неможливо у своєму житті. У момент, коли ти отримуєш таку штуку як повномасштабна війна в тебе дуже чітко вирізнюється все, що для тебе має сенс і що для тебе не має сенс. І в той час, я не те, що хотів піти з театру, я хотів взагалі не займатися театром», – говорить Стас Жирков.

Він наголошує, що театр на початок повномасштабного вторгнення не впорався із війною, тому що світ після Другої світової війни мав хибне уявлення про те, що театр і мистецтво врятують світ: «Ми не врятували світ. Ми облажалися. Ми програли».

«І тоді ти думаєш: «Окей, що для тебе є важливим»? Тоді ти розумієш, що для тебе є важливим життя твоєї родини і ти – все, нічого більше. І тоді ти думаєш: «Нічого з твоєї роботи більше не треба. Ти нічого більше не хочеш». Але потім я зрозумів, що я не можу так закінчити, але рішення закінчити було прийнято навіть раніше напевно», – заявляє режисер.

Він визначає свій стан в останні місяці перед повномасштабним вторгненням як депресивний або перед депресивний стан. Він роздумував над тим, щоб змінити сферу діяльності. Він вважає, що пішов із театру чесно, зробивши колосальну роботу під час повномасштабної війни. За його словами, він багато кому допоміг і грошима, і роботою, проте подробиць не розкриває, так як вважає це особистим: «А за колектив – у кінцевому випадку ти залишаєшся один».

Він згадує, що від початку 2014 року у Києві лише два театри говорили про війну: київський академічний театр «Золоті ворота» та театру на Лівому Березі – до обох він був причетний: «Як показує практика цієї війни – нас хочуть знищити не за територію. Нас хочуть знищити за нашу ідентичність. Нелюди хочуть просто, щоб ми не існували».

Він говорить, що за можливої окупації Києва деякі директори і режисери певних театрів залишилися б на посадах, бо для них нічого не змінилося, коли для нього змінилося б усе, тому що він ставив вистави про війну не лише в Україні, а й у Європі. А тому, він відзначає, що дуже радий, що 24 лютого 2022 року мав їхати у Вільнюс, щоб почати роботу над виставою про початок повномасштабного вторгнення Наталії Ворожбіт «Саша, винеси сміття».

Нагадаємо, режисер Стас Жирков побажав акторові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайлу Кукуюку «попрацювати над своєю людяністю і професійністю». Він пояснив, що був змушений зняти з репертуару театру на Лівому березі вистави режисера Дмитра Богомазова, оскільки майже всі вони були російськомовними, а головні ролі в них виконував Михайло Кукуюк, який залишив театр.

Раніше окупанти вдарили по приміщенню, де мала відбутись дитяча вистава. У приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який сьогодні зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Також в Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня» повідомили про смерть провідної артистки-вокалістки Антоніни Бригінець. У 2021 році їй діагностували аденокарциному правої легені з метастазами, і після чотирьох років боротьби з хворобою, 15 квітня, її життя обірвалося.

Читайте також:

Теги: Стас Жирков режиссер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шоу-біз

Популярний режисер Жирков пояснив, чому кинув театр та виїхав з України
Популярний режисер Жирков пояснив, чому кинув театр та виїхав з України
Олег Винник на Великдень відправив своїм фанатам «білого ангела»
Олег Винник на Великдень відправив своїм фанатам «білого ангела»
Чи була Кіра Муратова українською режисеркою? Нова сварка у мережі
Чи була Кіра Муратова українською режисеркою? Нова сварка у мережі
Стало відомо ім'я нового «Холостяка»
Стало відомо ім'я нового «Холостяка»
Театральний скандал. Відомий режисер побажав людяності популярному актору Кукуюку
Театральний скандал. Відомий режисер побажав людяності популярному актору Кукуюку
Коляденко вперше зізнався, чи мав стосунки після розриву з Білик
Коляденко вперше зізнався, чи мав стосунки після розриву з Білик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
49K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
31K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
24K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua