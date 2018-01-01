Журналист раскритиковал Ким Кардашьян: Она тормозит феминизм
- Сьогодні, 10:47
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Ким Кардашьян
«Хватит! Ты мама троих детей!» — так бы сказал Пирс Морган, если бы оказался в одной комнате с Ким Кардашьян
Журналист и ведущий шоу «С добрым утром, Британия!» крайне негативно относится к привычке звезды реалити-шоу раздеваться на камеру.
«Это выглядит жалко. Она мама и думает о том, как бы показать грудь или пятую точку. Это ужасно. Есть же нормы приличия!» — возмущается Морган в новом интервью. Он считает, что своим поведением Ким проявляет себя как антифеминистку.
«Она тормозит феминизм. Женщины долгие годы боролись за свои права, а в том, чтобы демонстрировать свои прелести нет ничего хорошего — это ведет к объективизации. Она рушит все, к чему женщины шли так долго», — утверждает Пирс.
Джерело: graziamagazine.ru