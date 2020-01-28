Журналистка в день смерти Коби Брайанта написала, что он был насильником



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За Брайанта поручились тогда многие звезды и знаменитые друзья, в том числе Майк Тайсон, который сам ни раз был обвиняемым по делам об изнасилованиях

Журналистку отстранили от работы

Пока весь мир скорбит из-за трагедии, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джиджи, многие в Сети вместо поминальных свечек с подписями «RIP» постят статьи о том, что в 2003 году Коби был обвинен в изнасиловании.

Об одной из немногих скандальных историй в жизни великого спортсмена вспомнила, в частности, журналистка Washington Post Фелиция Сонмез. Девушка опубликовала ссылку на расследование 2016 года буквально через несколько часов после новости о смерти Брайанта, вызвав неоднозначную реакцию не только у подписчиков, но и у собственной редакции. Издание сочло публикацию Фелиции неуместной и неэтичной и отстранил репортера от работы на неопределенный срок.

В 2003 году горничная отеля Кэйтлин Фабер обвинила 25-летнего Брайанта в изнасиловании. По ее словам, все произошло прямо в номере, где проживал баскетболист, который тогда залечивал травму. Само собой, такие обвинения в адрес одной из главных молодых звезд NBA, да еще женатого, не могли не стать главной новостью, заняв все первые полосы газет. Правда, до суда делу дойти было не суждено: неожиданно для своих фанатов и всех, кто боготворил Коби, он признался в сексуальной связи с Кэйтлин, правда, настаивал, что произошло это по взаимному согласию. На первом разбирательстве, еще до предъявления официальных обвинений, Брайант произнес монолог, достойный «Оскара» о том, что согрешил и оступился, предав жену, но впредь будет чист перед богом и своей благоверной, и даже пустил слезу.

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