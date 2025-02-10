Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ziferblat: Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент
фото: ziferblat_band, Instagram

Переможці Національного відбору на «Євробачення-2025» поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності»

Музичний гурт Ziferblat, який став переможцем Національного відбору на «Євробачення-2025», зробив заяву. Про це стало відомо Instagram-сторінки гурту. 

Так, переможці Національного відбору поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності».

«У кадрі нас троє, але за кулісами нас сотні тисяч. Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент. Доля довірила світ останнім з нас», – зазначили Ziferblat.

Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову.

«Тіно (Тіна Кароль – «Главком»), це було… ти дотична до самої схеми пісні. Настільки все серйозно. Тож великі обійми», – додали музиканти.

Також виконавці звернулися до Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко.

«Дякуємо нашим українським музикантам/музиканткам, які сиділи у журі. Вони беруть велику відповідальність на себе, але цей жест буде з нами на все життя, ми не забудемо наскільки цінна була саме їхня роль у бажанні безкорисно допомогти іншим молодим музикантам отримати свій шанс. Ще минулого року, а тепер й зараз», – написали Ziferblat.

Крім того, окрему вдячність переможці Нацвідбору-2025 висловили своїй великій команді: бек-вокалу, звукорежисеру, режисеру кліпу та номеру, «флористу»-постановнику декорації тощо.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ziferblat (@ziferblat_band)

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

«Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні – завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта», – Федір Ходаков оцінив в інтерв'ю РБК-Україна досвід участі гурту в талант-шоу.

Ziferblat на талант-шоу «Х-Фактор»

Вперше спробувати сили у Нацвідборі музиканти наважилися у 2022 році. Тоді вони увійшли до лонглиста, але не пробилися до фінальної десятки. Проте це не зупинило артистів – вони продовжили активно розвивати творчість. У квітні 2023-го гурт випустив сингл-альбом «Диско-Фанко Терапія», який містив 13 треків. А вже у вересні Ziferblat здобув перемогу в премії Muzvar Awards у номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики».

Вже у 2024 році гурт потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення. Їхня конкурсна пісня Place I Call Home, присвячена всім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, принесла їм друге місце у загальному рейтингу.

Ziferblat на Нацвідборі-2024 із піснею Place I Call Home

«Чому прагнемо потрапити (на Євробачення, – «Главком»)? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала», – зауважив Валентин Лещинський про Євробачення-2025.

Меседж пісні доволі простий, як повідомляє Валентин Лещинський. Основна думка передає ідею незламності та любові до рідної землі, яку неможливо відібрати. Також у меседжі йдеться про те, що після темних часів завжди настає світло.

Валентин Лещинський додає, що режисером кліпу став Ілля Дуцик: «Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша – це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга – пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі. Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях – важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі».

Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
фото: ziferblat_band/Instagram

Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.  

Читайте також:

Теги: Євробачення конкурс Тіна Кароль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проголосувати за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025 можна до 10:00 17 січня
У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
13 сiчня, 10:41
Оцінювач провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн
Три квартири, два будинки та земельна ділянка. АРМА шукає управителів для майна Медведчука
13 сiчня, 18:44
Fiїnka пройшла у фінал Нацвідбору-2025
Євробачення. Названо 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
17 сiчня, 10:27
Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого
Євробачення-2025. Представлено пісні фіналістів Нацвідбору (відео)
23 сiчня, 17:32
Цьогоріч Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025
Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої
25 сiчня, 13:00
Трансляція вечора Євробачення розпочнеться 8 лютого о 18:00 з передшоу та фіналу – о 18:30
Організатори Нацвідбору на «Євробачення-2025» назвали ведучих конкурсу
29 сiчня, 21:11
Цьогорічна сцена Нацвідбору унікальна своєю мультимедійністю
Презентовано сцену Нацвідбору на Євробачення-2025: чим вона унікальна (фото)
4 лютого, 15:19
Букмекери обрали фаворитів
Ставки на Нацвідбір на Євробачення-2025: кому пророкують перемогу букмекери
6 лютого, 12:44
«Дія» 8 лютого витримали навантаження, яке у 20+ разів перевищувало звичайне
18 тис. запитів у секунду. Віцепрем'єр Федоров оцінив роботу «Дії» під час Нацвідбору на Євробачення
Вчора, 08:11

Шоу-біз

Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України
Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України
Скільки журі та ведучим заплатили за Нацвідбір Євробачення: продюсер розкрив суму
Скільки журі та ведучим заплатили за Нацвідбір Євробачення: продюсер розкрив суму
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»
Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»
Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко
Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко
Нацвідбір-2025. Що відомо про фіналістів, де дивитися та як голосувати
Нацвідбір-2025. Що відомо про фіналістів, де дивитися та як голосувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
19K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
13K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
9224
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua