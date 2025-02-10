Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України

Ziferblat: Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент

Переможці Національного відбору на «Євробачення-2025» поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності»

Музичний гурт Ziferblat, який став переможцем Національного відбору на «Євробачення-2025», зробив заяву. Про це стало відомо Instagram-сторінки гурту.

Так, переможці Національного відбору поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності».

«У кадрі нас троє, але за кулісами нас сотні тисяч. Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент. Доля довірила світ останнім з нас», – зазначили Ziferblat.

Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову.

«Тіно (Тіна Кароль – «Главком»), це було… ти дотична до самої схеми пісні. Настільки все серйозно. Тож великі обійми», – додали музиканти.

Також виконавці звернулися до Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко.

«Дякуємо нашим українським музикантам/музиканткам, які сиділи у журі. Вони беруть велику відповідальність на себе, але цей жест буде з нами на все життя, ми не забудемо наскільки цінна була саме їхня роль у бажанні безкорисно допомогти іншим молодим музикантам отримати свій шанс. Ще минулого року, а тепер й зараз», – написали Ziferblat.

Крім того, окрему вдячність переможці Нацвідбору-2025 висловили своїй великій команді: бек-вокалу, звукорежисеру, режисеру кліпу та номеру, «флористу»-постановнику декорації тощо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ziferblat (@ziferblat_band)

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

«Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні – завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта», – Федір Ходаков оцінив в інтерв'ю РБК-Україна досвід участі гурту в талант-шоу.

Ziferblat на талант-шоу «Х-Фактор»

Вперше спробувати сили у Нацвідборі музиканти наважилися у 2022 році. Тоді вони увійшли до лонглиста, але не пробилися до фінальної десятки. Проте це не зупинило артистів – вони продовжили активно розвивати творчість. У квітні 2023-го гурт випустив сингл-альбом «Диско-Фанко Терапія», який містив 13 треків. А вже у вересні Ziferblat здобув перемогу в премії Muzvar Awards у номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики».

Вже у 2024 році гурт потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення. Їхня конкурсна пісня Place I Call Home, присвячена всім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, принесла їм друге місце у загальному рейтингу.

Ziferblat на Нацвідборі-2024 із піснею Place I Call Home

«Чому прагнемо потрапити (на Євробачення, – «Главком»)? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала», – зауважив Валентин Лещинський про Євробачення-2025.

Меседж пісні доволі простий, як повідомляє Валентин Лещинський. Основна думка передає ідею незламності та любові до рідної землі, яку неможливо відібрати. Також у меседжі йдеться про те, що після темних часів завжди настає світло.

Валентин Лещинський додає, що режисером кліпу став Ілля Дуцик: «Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша – це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга – пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі. Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях – важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі».

Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист) фото: ziferblat_band/Instagram

Нагадаємо, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.