Євробачення-2025. Представлено пісні фіналістів Нацвідбору (відео)

Представлено 10 пісень учасників Національного відбору на Євробачення

Сьогодні, 23 січня, презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі. Про це повідомляє Суспільне.

За результатами жеребкування у фіналі Національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

Влад Шериф – Wind of change. Співак, автор пісень, блогер та режисер музичних кліпів з Харкова. Торік Влад Шериф став режисером музичного кліпу для фіналістки Національного відбору на Євробачення-2024 Anka на пісню «Палала». Шериф був учасником вокального шоу «Голос країни 13», бек-вокаліст alyona alyona та Jerry Heil на Нацвідборі на Євробачення-2024.

Абіє – «Дім». «Абіє» – застарілий варіант українського слова «зненацька». Саме так називається проєкт Наталії Шевченко з Миргорода, який існує вже сім років. За цей час співачка випустила низку синглів, фітів, відкрила вокальну студію, а після повномасштабного вторгнення почала займатись волонтерством. Разом із «Культурним Десантом» регулярно працює по лінії фронту на Запоріжжі, Херсонщині й Харківщині. Саунд Абіє – це поєднання зворушливих нот ніжного акустик-року із чуттєвим українським соулом.

Molodi – My sea. Попгурт, заснований у 2022 році музикантами Кирилом Роговим та Іваном Степаніщевим із Маріуполя. Електрики за освітою, вони почали свій творчий шлях як вуличні музиканти в рідному місті. За два роки існування Molodi випустили 13 синглів. Наразі є авторами своїх пісень і саундпродюсерами багатьох українських виконавців.

Future Culture – Waste My Time. Київська музична формація, заснована у 2022 році. Склад гурту – Андрій Литвиненко (барабани), Олексій Руденко (бас), Андрій Шулаков (гітара), Дар’я Ремез та Олексій Боднар (вокал). Завдяки їхній різноплановості та відданості музиці Future Culture вдалося створити свій унікальний еклектичний саунд, де поєднуються елементи неосоулу, R’n’B, хіп-хопу, фанку та інших жанрів. Це гурт, який не боїться експериментів і впевнено шукає нові горизонти в сучасній українській музиці.

Маша Кондратенко – No Time to Cry. Співачка та авторка пісень, акторка й блогерка, трендсетерка родом із Шостки, Сумська область. Стала відомою завдяки ролі в серіалі «Школа», брала участь у дитячому та дорослому «Голосі країни», підкорила мільйони слухачів піснею «Ванька-Встанька». Артистка сміливо ретранслює актуальні теми й події та створює хіти, що незмінно потрапляють в тренди й наші серця.

Khayat – Honor. Український музикант та автор пісень родом зі Знам’янки, Кіровоградщина. Поєднує елементи етнопоп та електронної музики. Його творчість вирізняється глибокими текстами, епічністю та особливою увагою до деталей в музиці. Артист залишається одним з інноваційних та перспективних представників української сцени. Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020.

Fiїnka – «Культура». Співачка й авторка пісень, акторка родом з Івано-Франківщини. Етнічна гуцулка. Відома своїми піснями на основі гуцульських мотивів з діалектом та гумористичним шоу «Ліжник ТВ». Популяризує гуцульську культуру своїм власним непересічним способом. Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023.

Krylata – Stay True. Виконавиця та авторка пісень з Нетішина, Хмельниччина. Учасниця благодійних концертів та великих фестивалів, таких як Atlas United, Vyava United. Фіналістка проєкту «Неймовірні дуети» у команді Jerry Heil. Переможниця номінації «Move to reality» музичної премії Muzvar Awards – 2024.

Ziferblat – Bird of Pray. Київський гурт Ziferblat у 2015 році заснували брати-близнюки Данило (соліст) і Валентин (гітарист) Лещинські. Згодом до них приєднався Федір Ходаков (барабанник). Переможці номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики» музичної премії Muzvar Awards – 2023 та номінанти трьох категоріях Megogo Music Awards – «Альтернативний інді-артист року», «Кліп року» та «Альбом року». Навесні 2024 вирушили у свій перший тур Україною. Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024.

ДК Енергетик – «Сіль». Києво-броварський постпанк-гурт. За майже два роки активної творчої діяльності випустив три альбоми. У складі три учасники: Яків Марний – вокал, Всеволод Шутка – гітара, Олександр Фолянський – бас-гітара. В перших роботах гурт намагався передати атмосферу 90-х пострадянської України. Остання повноформатна робота вже стосується більше рефлексій про сьогодення.

Нагадаємо, що конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Як повідомлялося, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.