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Скільки журі та ведучим заплатили за Нацвідбір Євробачення: продюсер розкрив суму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ведучі Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна, Василь Байдак отримають за Нацвідбір по 166 тисяч гривень
фото з відкритих джерел

Букмекери різко знизили ставки на Україну після Нацвідбору

Генеральний продюсер «Люкс ФМ» Євген Фешак розсекретив, яку суму виділили членам журі та ведучим за Нацвідбір на Євробачення-2025. У програмі «Ні сорому, ні совісті» він сказав, що на гонорари зіркам виділили один мільйон гривень. Цю суму мають розділити між усіма порівну. Таким чином, ведучі Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна, Василь Байдак і члени журі Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко отримають по 166 тисяч гривень.

«Якщо я не помиляюся, то їм заплатять мільйон гривень на шістьох. Плюс-мінус», – сказав Фешак.

Також він розповів, що цього року на Євробаченні переможе представниця Ізраїлю. Співачка Юваль Рафаель дивом вижила під час нападу ХАМАС. Саме тому, на думку Фешака, громадськість віддасть перемогу їй.

Нагадаємо, букмекери різко знизили ставки на Україну після Нацвідбору. Наразі Україна вибула з топ-5. У рейтингу єврофанів ми опустилися на 11 місце.

Раніше «Главком» писав, що продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні. Національна суспільна телерадіокомпанія України («Суспільне мовлення») 22 січня уклала договір із ТОВ «Старлайт Продакшн» на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) для пісенного конкурсу. 

Як відомо, вечері 8 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення, де глядачі та журі обрали представника України на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Не обійшлося і без конфузів.

Згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки. 

Детальніше про переможців читайте тут.

До слова, минулого року під час фіналу Національного відбору на «Євробачення-2024» у роботі застосунку «Дія» стався масштабний збій. Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».

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Теги: Джамала Євробачення Україна ХАМАС співачка букмекери співак Маша Єфросиніна застосунок

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