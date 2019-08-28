Знойная Тина Кунаки в дерзком мини с глубоким декольте восхитила звездного супруга
Тина Кунаки
instagram.com/tinakunakey/
Горячая мулатка продемонстрировала смелый лук
22-летняя Тина Кунаки появилась на улице в черном мини-платье с глубоким треугольным вырезом, подчеркивающим ее пышный бюст. Сексуальный образ Кунаки дополнила босоножками на высоком каблуке в тон наряду.
Возлюбленный супруг, знаменитый актер Венсан Кассель восхитился модным снимком. «Королева», – восторженно отозвался Кассель в Instagram.
Поклонники разделили эмоции Венсана. «Дива Кунаки», «Мама – огонь», «Бомба», – прокомментировали пользователи.