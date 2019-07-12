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    Шоу-биз

    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)

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    Джейсон Момоа - Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Джейсон Момоа

    Поклонники Джейсона Момоа требуют остановить волну бодишейминга

    Еще несколько месяцев назад звезда культового сериала «Игра престолов» Джейсон Момоа выступил ярым защитником природы и чистоты на планете, когда сбрив бороду, развеял ее в пустыне ради экологического благополучия, а сегодня поддержка понадобилась уже самому актеру.

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    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)
    Звезда «Аквамена» засветил «пивной» животик на пляже (фото)

    Неделю назад издание US Weekly опубликовало в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха Момоа в Венеции. На фотографии видно, что кхала Дрого, похоже, действительно немного расслабился: кубики пресс исчезли и, в целом, он немного округлился.

    По первым комментариям в Сети стало понятно, фанаты не готовы воспринимать некогда поджарого сексуального актера с нынешней «фигурой папочки». Но критика их была не долгой: в Twitter поклонники встали горой на защиту Джейсона и призвали остановить бодишейминг.

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    актер
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