Звезда балета из Херсона Сергей Полунин сделал татуировку с изображением Путина (фото)



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Кажется, мы потеряли очередного великого украинца

Всемирно известный украинский танцор балета Сергей Полунин, который ранее выразил любовь и поддержку Путину, выложил в своем инстаграме фото с татуировкой, на которой красуется изображение президента РФ.

«Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое», - подписал снимок артист.

Слухи о татуировке с Путиным, которую приходилось закрашивать, поползли сразу после съемки Полунина для британского Esquire.

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