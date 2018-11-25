Звезда балета из Херсона Сергей Полунин сделал татуировку с изображением Путина (фото)
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Кажется, мы потеряли очередного великого украинца
Всемирно известный украинский танцор балета Сергей Полунин, который ранее выразил любовь и поддержку Путину, выложил в своем инстаграме фото с татуировкой, на которой красуется изображение президента РФ.
«Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Мое вам уважение. Не легко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое», - подписал снимок артист.
Слухи о татуировке с Путиным, которую приходилось закрашивать, поползли сразу после съемки Полунина для британского Esquire.
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