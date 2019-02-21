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    Шоу-биз

    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой

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    Эдди Редмэйн - Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Эдди Редмэйн

    Кинозвезда посетил закрытый ужин в флагманском бутике Alexander McQueen.

    На днях 37-летний актер Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет со своей супругой Ханной Бэгшоу. Они посетили закрытый ужин в главном магазине Alexander McQueen. Актер был облачен в черный костюм с принтом в виде жуков различных видов. Его спутница облачилась в кожаное платье с черным верхом и зеленой юбкой. 

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    римечательно, что Ханна является пиарщиком Рэдмэйна, но не часто появляется с ним на публике. Поклонники на этот раз пришли в восторг от наряда как Эдди, так и его жены. Многие считают их стильной парой, об этом сообщает Daily Mail.

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    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой
    Звезда «Фантастически тварей» Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с женой

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