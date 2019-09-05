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    Шоу-биз

    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом

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    <p>Линда Хэмилтон</p> <p>Фото: imdb</p> - Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом

    Линда Хэмилтон

    Фото: imdb

    Кинозвезда шокировала фанатов неожиданным фактом

    62-летняя Линда Хэмилтон дала откровенное интервью в преддверии выхода новой части франшизы «Терминатор». Актриса шокировала поклонников неожиданным признанием.

    «Мне нравится быть одной. Возможно, даже больше, чем вы можете себе это представить. Вот уже пятнадцать лет я храню целибат и не вступаю в отношения с мужчинами. И, честно говоря, не вижу в этом большой трагедии», – сообщила Линда.

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    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом
    Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом

    В конце 90-х Хэмилтон была два года замужем за автором и режиссером первых двух частей «Терминатора» Джеймсом Кэмероном. Ему сейчас 65 лет. Их романтические отношения завязались во время съемок «Терминатор-2: судный день». Они стали жить вместе. Звездная пара распалась в 1999 году. Артистка считает, что их союз был обречен изначально.

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    актриса
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