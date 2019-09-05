Звезда фильма «Терминатор» 15 лет не занималась сексом



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Линда Хэмилтон Фото: imdb

Кинозвезда шокировала фанатов неожиданным фактом

62-летняя Линда Хэмилтон дала откровенное интервью в преддверии выхода новой части франшизы «Терминатор». Актриса шокировала поклонников неожиданным признанием.

«Мне нравится быть одной. Возможно, даже больше, чем вы можете себе это представить. Вот уже пятнадцать лет я храню целибат и не вступаю в отношения с мужчинами. И, честно говоря, не вижу в этом большой трагедии», – сообщила Линда.

В конце 90-х Хэмилтон была два года замужем за автором и режиссером первых двух частей «Терминатора» Джеймсом Кэмероном. Ему сейчас 65 лет. Их романтические отношения завязались во время съемок «Терминатор-2: судный день». Они стали жить вместе. Звездная пара распалась в 1999 году. Артистка считает, что их союз был обречен изначально.