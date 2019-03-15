Звезда «Гарри Поттера» оказался в инвалидном кресле



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68-летний актер Робби Колтрейн страдает от остеоартрита и ждет операцию на колене.

Актер Робби Колтрейн, который запомнился зрителям по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, с 2016 года болеет остеоартритом. Недавно Колтрейн не смог передвигаться самостоятельно, поэтому ему пришлось встречаться с поклонниками на открытии нового аттракциона по миру Гарри Поттера на инвалидной коляске.

«В понедельник его привезли на открытие аттракциона, что сильно шокировало фанатов, поскольку они привыкли видеть его сильным и высоким, как Хагрид», - рассказал представитель актера порталу The Sun.

Робби Колтрейн дожидается операции на колене, которую ему сделают в США. 68-летний актер рассказал, что у него полностью стерся хрящ, поэтому сустав заменят с помощью пластика.

«У меня была исследовательская операция, и они обнаружили, что у меня не осталось хряща на одном из моих колен. Он полностью распался. Они сказали мне, что это остеоартрит», - сказал Робби Колтрейн. После операции он пообещал поклонникам «прыгать, как эльф».