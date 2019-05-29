Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон тратит $120 тысяч в месяц на лечение от алкоголизма



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Кит Харингтон

Популярный актер поправялет здоровье после напряженных съемок

Как сообщают западные журналисты, звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон проходит лечение в одном из элитных реабилитационных центров в штате Коннектикут, США. В рехаб 32-летний актер попал еще месяц назад, в то время как на телевидении транслировался заключительный сезон фэнтезийной саги.

«Он решил использовать перерыв в своем графике как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре и поработать над личными вопросами», – рассказал его публицист.

Другой инсайдер рассказал, что «личные вопросы» – это не что иное, как стресс и злоупотребление алкоголем.

Справиться с этим в клинике Харингтону помогают психологический коучинг и поведенческая терапия. Кроме того, он практикует там осознанную медитацию, которая помогает ему бороться с отрицательными эмоциями.

Месяц пребывания в рехабе обходится актеру в кругленькую сумму – 120 тысяч долларов. Ему разрешается уходить из клиники в любое время.