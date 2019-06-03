Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек



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Джованна Антонелли instagram/ giovannaantonelli

Актриса призвала поклонников жить настоящим и ценить моменты, проведенные с близкими

Последние 10 лет знаменитая актриса Джованна Антонелли строит отношения с режиссером Леонардо Ногейрой, которому родила дочерей: Антонию и Софию.

Девочкам-близняшкам в этом году исполнится по десять лет. Несмотря на плотный рабочий график, Джованни старается каждую минуту проводить с ними. Так, на днях ей удалось провести день с наследницами. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в кровати с дочками. При этом малышки спали, а Антонелли улыбалась и будто светилась, хотя была без макияжа.

«Лучшее время здесь и сейчас!Живите настоящим моментом, мой народ!!! Это все, что у нас есть… Аминь!» — написала она.

Поклонники восхитились снимком. Многие были поражены тому, как молодо выглядит артистка в 43 года. К слову, недавно она предстала в образе блондинки в новой фотосессии. Тогда фанаты сошлись во мнении, что девушке больше идет быть брюнеткой, и попросили ее не менять имидж.