  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек

    • Розсилка
    <p>Джованна Антонелли</p> <p>instagram/ giovannaantonelli</p> - Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек

    Джованна Антонелли

    instagram/ giovannaantonelli

    Актриса призвала поклонников жить настоящим и ценить моменты, проведенные с близкими

    Последние 10 лет знаменитая актриса Джованна Антонелли строит отношения с режиссером Леонардо Ногейрой, которому родила дочерей: Антонию и Софию.

    Девочкам-близняшкам в этом году исполнится по десять лет. Несмотря на плотный рабочий график, Джованни старается каждую минуту проводить с ними. Так, на днях ей удалось провести день с наследницами. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в кровати с дочками. При этом малышки спали, а Антонелли улыбалась и будто светилась, хотя была без макияжа.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек
    Звезда «Клона» впервые показала дочерей-близняшек

    «Лучшее время здесь и сейчас!Живите настоящим моментом, мой народ!!! Это все, что у нас есть… Аминь!» — написала она.

    Поклонники восхитились снимком. Многие были поражены тому, как молодо выглядит артистка в 43 года. К слову, недавно она предстала в образе блондинки в новой фотосессии. Тогда фанаты сошлись во мнении, что девушке больше идет быть брюнеткой, и попросили ее не менять имидж.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ