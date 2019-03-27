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    Шоу-биз

    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)

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    Генри Кавилл - Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Генри Кавилл

    Кинозвезде нравятся спортивные и сильные женщины

    35-летнего актера Генри Кавилла с некоторых пор стали чаще видеть в компании 23-летней Тайлы Бишоп. Вместе с ней кинозвезда ходил на вечеринку по случаю дня рождения актрисы Натали Эммануэль. Папарацци сфотографировали новую пару на улице Лондона.

    О Тайле известно, что она работает пожарным и фитнес-тренером. Страница Бишоп в Instagram скрыта настройками приватности, зато в аккаунте спортивного клуба Everyday Pilates, где работает девушка, опубликованы ее снимки.

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    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)
    Звезда «Лиги справедливости» Генри Кавилл встречается с девушкой-пожарным (фото)

    «Я работаю пожарным, и хорошая физическая форма мне просто необходима. Мое увлечение футболом, серфингом и восточными единоборствами помогает обогащать повседневные уроки пилатеса», - рассказала о себе Тайла на сайте клуба.

    Судя по спутницам Кавилла, актеру нравятся спортивные и сильные женщины. До романа с Бишоп Генри встречался с наездницей Эллен Уитакер, с борцом ММА и актрисой Джиной Карано, с каскадером и танцовщицей Люси Корк.

     

    Джерело: Spletnik

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