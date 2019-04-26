Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон решила оставить карьеру в кино ради политики



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Звезда считает, что наибольших изменений можно добиться в региональной политике

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон довольна своими ролями в фантастическом блокбастере «Мстители», однако не исключает возможности кардинальной смены деятельности. Актриса считает, что могла бы посвятить себя политической карьере.

В интервью Variety звезда культовой франшизы заявила, что в настоящий момент никуда не баллотируется, но совершенно не исключает такой возможности в будущем.

«Мне кажется, наибольших изменений можно добиться в региональной политике. Может быть, в какой-то момент, в далеком будущем я почувствую это призвание, но пока у меня его нет», - объяснила она.

Говоря о финальной части «Мстителей», Скарлетт выразила надежду, что зрители останутся довольны. По ее словам, фильм идет достаточно долго - более трех часов, однако это не должно стать проблемой, ведь сюжет очень захватывающий.

«Мне кажется, что люди вполне могут выдержать три часа в кинозале. Я верю, что они справятся», - заявила Йоханссон, добавив со смехом, что все же лучше взять с собой на сеанс немного еды.