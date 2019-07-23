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    Шоу-биз

    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч

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    Скарлетт Йоханссон - Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Скарлетт Йоханссон

    Колин Жост стал третьим бойфрендом Йоханссон, с которым актриса дошла до помолвки

    В Сан-Диего продолжается Comic-Con 2019, где в числе прочих кинопроектов был представлен фильм «Черная Вдова» с 34-летней Скарлетт Йоханссон в главной роли. Актриса приняла участие в пресс-конференции, на которой впервые продемонстрировала помолвочное кольцо с огромным светло-коричневым бриллиантом, подаренным ей женихом, 37-летним Колином Жостом.

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    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч
    Звезда Marvel Скарлетт Йоханссон засветила огромное помолвочное кольцо за $400 тысяч

     «11-каратный бриллиант выполнен в форме овала. Стоимость кольца превышает 400 тысяч долларов. Кольцо Скарлетт хотя и единственное в своем роде, но отражает современную тенденцию в ювелирной моде — стремление к удлиненной форме камня. Невесты все чаще предпочитают именно такую. Овалы и грушевидные формы крупных камней визуально удлиняют палец и заставляют его казаться тоньше», – прокомментировала эксперт по ювелирным украшениям Алисия Дэвис.

    Колин Жост стал третьим бойфрендом Йоханссон, с которым она дошла до помолвки. Ранее актриса дважды была замужем: за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз Дороти Дориак.

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