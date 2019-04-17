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    Шоу-биз

    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами

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    Фото: imdb - Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Фото: imdb

    Шиэн вступился за женщин и движение #MeToo

    31-летний актер Роберт Шиэн, широко известный по роли открытого гея Нэйтана в сериале «Отбросы» и роли гомосексуалиста Клауса в сериале «Академия Амбрелла», признался, что экспериментировал со своей сексуальностью. В интервью Hot Press Роберт рассказал об интимной близости с мужчинами:

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    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Звезда «Отбросов» Роберт Шиэн признался в интимных связях с мужчинами
    Фото: imdb

     «Думаю, было бы безответственно не ставить под сомнение мою ориентацию. Когда я был помладше, я пару раз устраивал эксперименты с парнями, чтобы понять свое отношение к этому. Мне не зашло». В этой же беседе Шиэн вступился за женщин и движение #MeToo, рассказав о своем опыте.

    «Когда мужчины начинают спорить насчет домогательств, вот что я им объясняю: ко мне приставали геи в барах, пялились на мою ширинку с улыбкой извращенцев. Это отвратительно. Представьте, что такое происходит с вами постоянно, а потом скажите мне, что не сочувствуете женщинам, которым это знакомо», – отметил Роберт.

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