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    Шоу-биз

    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку

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    Фелисити Хаффман - Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Фелисити Хаффман

    Суд приговорил актрису к тюремному заключению за дачу взятки

    Актриса Фелисити Хаффман, известная по своей роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», оказалась в тюрьме. Причиной заключения звезды стала взятка, которую она дала руководству университета, чтобы облегчить поступление своей дочери.

    По данным CNN, суд приговорил Хаффман к году условно, штрафу в размере 30 тыс. долларов, а также 250 часам исправительных работ. Но полностью избежать заключения актрисе не удалось, ей предписано провести за решеткой две недели.

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    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку
    Звезда «Отчаянных домохозяек» попала за решетку

    По версии следствия, актриса заплатила администрации вуза $15 тысяч долларов в обмен на повышение количества баллов для своей дочери. Стоит отметить, что о скандале стало известно еще весной нынешнего года.

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