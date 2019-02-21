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    Шоу-биз

    Звезда «Тора» сыграет легендарного Халка Хогана в новом фильме

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    Крис Хемсворт и Халк Хоган - Звезда «Тора» сыграет легендарного Халка Хогана в новом фильме
    Крис Хемсворт и Халк Хоган

    Речь не о супергерое Халке, а о рестлере, который был звездой в 1980-х

    Крис Хемсворт, известный по фильмам Marvel исполнит главную роль в байопике о рестлере Халке Хогане. Режиссером ленты будет Тодд Филлипс, сценарий напишут Скотт Сильвер и Джон Поллоно, а сопродюсерами выступят Брэдли Купер и Майкл Шугар.

    Фильм будет посвящен ранним годам карьеры Халка Хогана - Филлипс приступит к нему после окончания работы над малобюджетной картиной «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, которая расскажет историю противника Бэтмена.

    Халк Хоган (настоящее имя - Терри Юджин Боллеа) - рестлер, предприниматель, актер и шоумен, чей пик популярности пришелся на восьмидесятые и начало девяностых. В прессе его называют «самым узнаваемым рестлером в истории и самым популярным рестлером 1980-х». Прозвище Халк рестлер получил после участия в местном ток-шоу в Мемфисе: вторым гостем эфира был актер Лу Ферриньо, известный тогда по роли Халка в популярном сериале The Incredible Hulk, и ведущая заметила, что Хоган больше и мощнее Ферриньо. Впоследствии Халк Хоган построил настоящую империю имени себя и по-прежнему выступает в ток-шоу и на ринге.

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