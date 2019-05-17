Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли оконфузилась с платьем на Каннском кинофестивале
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instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Пользователи раскритиковали наряд актрисы
Актриса сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли появилась на Каннском фестивале. Перед объективами фотокамер актриса позировала в пышном красном платье в пол. Лиф наряда украшен вышивкой, а юбка с высоким разрезом практически слилась с ковровой дорожкой. Актриса обошлась без верхней части нижнего белья. По мнению модных критиков, платье визуально утяжелило стройную фигуру актрисы.
instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Свой образ на Каннском фестивале актриса дополнила легким макияжем: знаменитость лишь слегка подкрасила ресницы и нанесла помаду светло-алого оттенка.
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