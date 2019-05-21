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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте

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    <p>Мерьем Узерли</p> <p>instagram.com/meryemuzerlimeryem/</p> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте

    Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» вновь позировала фотографам

    35-летняя Мерьем Узерли, сыгравшая одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век», стала гостьей Каннского кинофестиваля. Ранее на красной дорожке актриса уже позировала в вечернем платье алого оттенка с объемной юбкой, также девушка примеряла серебристое платье-бюстье со шлейфом. На днях Мерьем опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором она запечатлена в наряде винного оттенка с пышными рукавчиками.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Свои локоны актриса оставила распущенными, добавив к образу ожерелье, которое подчеркнуло линию декольте, и серьги.

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