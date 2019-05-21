Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье с глубоким декольте



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Мерьем Узерли instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» вновь позировала фотографам

35-летняя Мерьем Узерли, сыгравшая одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век», стала гостьей Каннского кинофестиваля. Ранее на красной дорожке актриса уже позировала в вечернем платье алого оттенка с объемной юбкой, также девушка примеряла серебристое платье-бюстье со шлейфом. На днях Мерьем опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором она запечатлена в наряде винного оттенка с пышными рукавчиками.

Свои локоны актриса оставила распущенными, добавив к образу ожерелье, которое подчеркнуло линию декольте, и серьги.