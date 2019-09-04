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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции

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    <p>Мерьем Узерли</p> <p>instagram.com/meryemuzerlimeryem/</p> - Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции

    Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Актриса блеснула в Италии яркими нарядами

    36-летняя Мерьем Узерли посетила Венецианский кинофестиваль. После официальных мероприятий телезвезда отправилась любоваться красотами Венеции. Для прогулки Мерьем выбрала женственное красное платье с цветочным узором, спущенными рукавами и высоким разрезом до бедра. Стильный образ актриса дополнила красными босоножками и темными очками.

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    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции
    Звезда «Великолепного века» в платье с декольте и высоким разрезом прогулялась по Венеции

    Узерли сфотографировалась на мосту возле одного из каналов города и поделилась кадром в Instagram. Подписчики осыпали звезду комплиментами и словами восхищения.

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