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    Шоу-биз

    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером

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    Алисса Милано - Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Алисса Милано

    Актрису раскритиковали в соцсети

    46-летняя Алисса Милано в последние годы активно занята не только своей карьерой и воспитанием детей, но и борьбой за равенство. Актриса является активисткой движения #MeToo, поддерживает всех, чьи права ущемляются, и выступает против политики Трампа.

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    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером
    Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером

    В Международный женский день она решила напомнить людям, что трансгендеры - тоже женщины, написав твит: «Мои сестры-трангендеры! Этот день мы отмечаем вместе». Подписчики не сразу поняли, что этим хотела сказать Милано, и переспросили: «Алисса, ты трансгендер?», на что получили неожиданный ответ.

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    «Я трансгендер. У меня не белая кожа. Я иммигрант. Я лесбиянка. Я гей. Я инвалид. Я все сразу, как и вы. Не бойтесь того, чего не знаете или не понимаете. Никто не хочет вас обидеть, все мы лишь ждем свой хэппи-энд», - написала Алисса, вызвав бурю негодования. Актрисе поспешили напомнить, что она полная противоположность инвалида, не имеет ничего общего с иммигрантами, а ее кожа - где-то в пределах пятидесяти оттенков белого: «Какой позор. Поддерживать все эти слои населения - достойное занятие, но что надо было употребить, чтобы вдруг начать причислять себя к ним, не имея никакого основания?»; «Алисса, если у тебя есть черный друг, это не делает тебя черной»; «Это тебе не День святого Патрика, когда все в честь праздника прикидываются ирландцами. Ты обесцениваешь опыт тех, кто действительно является геем, трансгендером, инвалидом или представителем других сообществ».

     

     

    актриса ЛГБТ новости
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