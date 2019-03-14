Звезда «Зачарованных» Алисса Милано назвала себя трансгендером



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Алисса Милано

Актрису раскритиковали в соцсети

46-летняя Алисса Милано в последние годы активно занята не только своей карьерой и воспитанием детей, но и борьбой за равенство. Актриса является активисткой движения #MeToo, поддерживает всех, чьи права ущемляются, и выступает против политики Трампа.

В Международный женский день она решила напомнить людям, что трансгендеры - тоже женщины, написав твит: «Мои сестры-трангендеры! Этот день мы отмечаем вместе». Подписчики не сразу поняли, что этим хотела сказать Милано, и переспросили: «Алисса, ты трансгендер?», на что получили неожиданный ответ.

«Я трансгендер. У меня не белая кожа. Я иммигрант. Я лесбиянка. Я гей. Я инвалид. Я все сразу, как и вы. Не бойтесь того, чего не знаете или не понимаете. Никто не хочет вас обидеть, все мы лишь ждем свой хэппи-энд», - написала Алисса, вызвав бурю негодования. Актрисе поспешили напомнить, что она полная противоположность инвалида, не имеет ничего общего с иммигрантами, а ее кожа - где-то в пределах пятидесяти оттенков белого: «Какой позор. Поддерживать все эти слои населения - достойное занятие, но что надо было употребить, чтобы вдруг начать причислять себя к ним, не имея никакого основания?»; «Алисса, если у тебя есть черный друг, это не делает тебя черной»; «Это тебе не День святого Патрика, когда все в честь праздника прикидываются ирландцами. Ты обесцениваешь опыт тех, кто действительно является геем, трансгендером, инвалидом или представителем других сообществ».