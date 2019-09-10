Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)



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Холли Мэри Комбс www.instagram.com/thehmc/

Для Холли брак стал третьим

Холли Мэри Комбс, полюбившаяся фанатам сериала «Зачарованные» в роли Пайпер, вышла замуж в третий раз. 45-летняя актриса нашла счастье с ресторатором Майком Райаном после трех лет отношений. Пара объявила о помолвке в сентябре прошлого года, а на днях в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия состоялась их свадьба, на которую были приглашены родственники и близкие друзья. Среди них – коллеги Комбс по сериалу Брайан Краузе и Дрю Фуллер.

Для Холли этот брак стал третьим, актриса воспитывает троих сыновей от второго мужа: 15-летнего Финли, 12-летнего Райли и 10-летнего Кейли. У ее супруга есть 17-летняя дочь от предыдущих отношений.