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    Шоу-биз

    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)

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    <p>Холли Мэри Комбс</p> <p>www.instagram.com/thehmc/</p> - Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)

    Холли Мэри Комбс

    www.instagram.com/thehmc/

    Для Холли брак стал третьим

    Холли Мэри Комбс, полюбившаяся фанатам сериала «Зачарованные» в роли Пайпер, вышла замуж в третий раз. 45-летняя актриса нашла счастье с ресторатором Майком Райаном после трех лет отношений. Пара объявила о помолвке в сентябре прошлого года, а на днях в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия состоялась их свадьба, на которую были приглашены родственники и близкие друзья. Среди них – коллеги Комбс по сериалу Брайан Краузе и Дрю Фуллер.

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    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    Звезда «Зачарованных» Холли Мэри Комбс вышла замуж (фото)
    www.instagram.com/thehmc/

    Для Холли этот брак стал третьим, актриса воспитывает троих сыновей от второго мужа: 15-летнего Финли, 12-летнего Райли и 10-летнего Кейли. У ее супруга есть 17-летняя дочь от предыдущих отношений.

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