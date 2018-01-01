«Звездные войны: Последние джедаи» вошли в топ 10 самых кассовых фильмов всех времен
- Вчора, 11:35
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Розсилка
Кассовые сборы фильма составили $1,265 миллиарда
Стартовавшие в середине декабря «Звездные войны: Последние джедаи» не смогли повторить стремительного взлета «Пробуждения силы», однако спустя месяц все-таки отвоевали строчку в десятке самых кассовых фильмов за всю историю Голливуда.
На текущий момент кассовые сборы «Последних джедаев» по миру составляют 1,265 миллиарда долларов – картина находится на 10-й строчке. Впрочем, еще каких-то несколько миллионов долларов – и «Звездные войны» обгонят мультфильм «Холодное сердце», сейчас занимающий девятое место.
Полностью топ 10 самых кассовых фильмов всех времен пока выглядит так:
1. Аватар – 2,787 млрд долларов
2. Титаник – 2,187 млрд долларов
3. Звездные войны: Пробуждение силы – 2,068 млрд долларов
4. Мир Юрского периода – 1,671 млрд долларов
5. Мстители – 1,518 млрд долларов
6. Форсаж 7 – 1,516 млрд долларов
7. Мстители: Эра Альтрона – 1,405 млрд долларов
8. Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2 – 1,341 млрд долларов
9. Холодное сердце – 1,29 млрд долларов
10. Звездные войны: Последние джедаи – 1,265 млрд долларов
Джерело: Киноафиша