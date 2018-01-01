«Звездные войны: Последние джедаи» вошли в топ 10 самых кассовых фильмов всех времен

Кассовые сборы фильма составили $1,265 миллиарда

Стартовавшие в середине декабря «Звездные войны: Последние джедаи» не смогли повторить стремительного взлета «Пробуждения силы», однако спустя месяц все-таки отвоевали строчку в десятке самых кассовых фильмов за всю историю Голливуда. На текущий момент кассовые сборы «Последних джедаев» по миру составляют 1,265



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Кассовые сборы фильма составили $1,265 миллиарда

Стартовавшие в середине декабря «Звездные войны: Последние джедаи» не смогли повторить стремительного взлета «Пробуждения силы», однако спустя месяц все-таки отвоевали строчку в десятке самых кассовых фильмов за всю историю Голливуда.

На текущий момент кассовые сборы «Последних джедаев» по миру составляют 1,265 миллиарда долларов – картина находится на 10-й строчке. Впрочем, еще каких-то несколько миллионов долларов – и «Звездные войны» обгонят мультфильм «Холодное сердце», сейчас занимающий девятое место.

Полностью топ 10 самых кассовых фильмов всех времен пока выглядит так:

1. Аватар – 2,787 млрд долларов

2. Титаник – 2,187 млрд долларов

3. Звездные войны: Пробуждение силы – 2,068 млрд долларов

4. Мир Юрского периода – 1,671 млрд долларов

5. Мстители – 1,518 млрд долларов

6. Форсаж 7 – 1,516 млрд долларов

7. Мстители: Эра Альтрона – 1,405 млрд долларов

8. Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2 – 1,341 млрд долларов

9. Холодное сердце – 1,29 млрд долларов

10. Звездные войны: Последние джедаи – 1,265 млрд долларов

Джерело: Киноафиша