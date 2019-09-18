Звезду «Зачарованных» Роуз Макгоуэн поймали за поцелуями с новой любовницей



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Роуз Макгоуэн Фото: instagram / rosemcgowan

Телезвезда не скрывает свою сексуальную ориентацию

Папарацци подловили 45-летнюю Роуз Макгоуэн в Нью-Йорке. Актриса проводила время со своей новой возлюбленной. Девушки вышли на перекур и вели оживленный разговор. После они вернулись в заведение, где продолжили совместный обед.

Ранее Роуз встречалась с андрогинной моделью Рейн Дав. У актрисы также были отношения и с мужчинами. Макгоуэн была два с половиной года замужем за художником Дэйви Дитейлом.

Актриса стала одной из первых, кто обвинил Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Она решила снять сериал о жертвах продюссера.

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