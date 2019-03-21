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    Шоу-биз

    Звезды украинского джаза сыграют программу композиций легендарного Фрэнка Синатры

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    <div class="alt">Ruslan Egorov Quartet</div> - Звезды украинского джаза сыграют программу композиций легендарного Фрэнка Синатры
    Ruslan Egorov Quartet

    Музыканты Caribbean Club Concert-Hall искренне влюблены в классику джаза, но в то же время открыты к экспериментам

    26 марта на сцену Caribbean Club Concert-Hall в Киеве выйдет четверка украинских джазменов первой величины  квартет Руслана Егорова. Коллектив, известный поклонникам джаза уже более 8 лет, представит специальную программу композиций легендарного певца Фрэнка Синатры – «My Sinatra».

    Ruslan Egorov Quartet  звезды украинской джазовой сцены: пианист и вокалист Руслан Егоров, саксофонист Дмитрий «Бобин» Александров, барабанщик Павел Галицкий и контрабасист Николай Кистенев.

    Музыканты искренне влюблены в классику джаза, но в то же время открыты к экспериментам. В результате каждая сыгранная ими пьеса  уже авторское творение.

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