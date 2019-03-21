Звезды украинского джаза сыграют программу композиций легендарного Фрэнка Синатры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ruslan Egorov Quartet

Музыканты Caribbean Club Concert-Hall искренне влюблены в классику джаза, но в то же время открыты к экспериментам

26 марта на сцену Caribbean Club Concert-Hall в Киеве выйдет четверка украинских джазменов первой величины – квартет Руслана Егорова. Коллектив, известный поклонникам джаза уже более 8 лет, представит специальную программу композиций легендарного певца Фрэнка Синатры – «My Sinatra».

Ruslan Egorov Quartet – звезды украинской джазовой сцены: пианист и вокалист Руслан Егоров, саксофонист Дмитрий «Бобин» Александров, барабанщик Павел Галицкий и контрабасист Николай Кистенев.

Музыканты искренне влюблены в классику джаза, но в то же время открыты к экспериментам. В результате каждая сыгранная ими пьеса – уже авторское творение.