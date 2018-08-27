«Человеческий тетрис»:В сети показали, как японцы стоят в очереди
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Розсилка
Не смотря на то, что люди между собой очень схожи, иностранный менталитет нередко становится причиной для удивления.
Вот, например, японцы. Всему миру они известны своей высокой культурой, дисциплинированностью и отличным воспитанием. Судя по всему, это не фальшивый стереотип, а самая настоящая правда.
На этом видеоролике запечатлено движение японской очереди. Мы видим, как организованно и культурно она передвигается. Несмотря на огромное количество людей, трудно представить, что в этой огромной толпе мог хоть кто-то пострадать.
А еще трудно представить такую же порядочную очередь, состоящую из представителей какой-нибудь другой культуры.
Джерело: cameralabs.org