«Человеческий тетрис»:В сети показали, как японцы стоят в очереди



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Не смотря на то, что люди между собой очень схожи, иностранный менталитет нередко становится причиной для удивления.

Вот, например, японцы. Всему миру они известны своей высокой культурой, дисциплинированностью и отличным воспитанием. Судя по всему, это не фальшивый стереотип, а самая настоящая правда.

На этом видеоролике запечатлено движение японской очереди. Мы видим, как организованно и культурно она передвигается. Несмотря на огромное количество людей, трудно представить, что в этой огромной толпе мог хоть кто-то пострадать. А еще трудно представить такую же порядочную очередь, состоящую из представителей какой-нибудь другой культуры.

Эта гигантская очередь образовалась во время легендарной ярмарки Комикет. В этом году в ней участвовало около 500 000 фанатов комиксов, косплея и аниме. И вот, огромная армия любителей развлечений аккуратно стоит в очереди, в условиях августовской жары. Это явление в интернете прозвали «человеческим тетрисом», в связи с тем, как слаженно передвигается

Джерело: cameralabs.org