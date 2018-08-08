Девушка-дайвер исполнила завораживающий танец на дне самого глубокого в мире бассейна



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Джули Готье – дайвер и подводный режиссёр

Недавно она сняла короткометражный фильм «AMA». Это несколько минут великолепной хореографии в самом глубоком бассейне мира, который находится который неподалёку от Венеции. В него уместилось бы 12-этажное здание. Этот великолепный танец стоит того, чтобы его увидеть.



Название для своего фильма Джули Готье выбрала неслучайно. «AMA» - это в переводе с японского «женщина моря». Так называют дайверов, которые ныряют за жемчугом, причём большинство из них – женщины.



На видео Джули задерживает дыхание, плавно выполняет элементы подводного танца, а в конце поднимается на поверхность, выпуская гигантский пузырь воздуха.

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Джерело: Культурология