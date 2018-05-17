Премьер Израиля станцевал куриный танец с победительницей «Евровидения»

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Нетта Барзилай

Артистка подарила политику леденцы в форме курочек

Триумфатор «Евровидения-2018» Нетта Барзилай побывала в гостях у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вместе они исполнили перед камерами танец «курочки» из шоу артистки на песню Toy, которая и победила в песенном конкурсе.

Видео встречи с певицей Нетаньяху опубликовал в соцсети, написав: «Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!».

Нетта подарила премьер-министру и его супруге Саре по леденцу на палочке в виде курицы. Затем Нетта вместе с главой правительства синхронно похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев и повторяя самый запоминающийся элемент композиции Toy.

Напомним, что ранее премьер Израиля заявил, что конкурс Евровидение-2019 проведут в Иерусалиме.

Джерело: Вести