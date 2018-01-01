Дисней выпустил первый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»
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Розсилка
Мультфильм «Суперсемейка 2»
В сети появился трейлер сиквела
В продолжении мультфильма 2004 года главные герои поменяются местами.
Элен вспоминает молодость, надевает костюм Эластики и встает на защиту мира. А ее муж Боб пытается в это время найти общий язык с тремя неугомонными отпрысками. Но когда на горизонте появляется очередной суперзлодей, семье снова предстоит объединить свои силы.
Создатель оригинальной «Суперсемейки» Брэд Бёрд написал сценарий и вернулся в режиссерское кресло сиквела.
Напомним, что выход мультфильма был первоначально запланирован на 21 июня 2019 года, но создатели перенесли дату и поклонники мультфильма увидят его год раньше.
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