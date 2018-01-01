Дисней выпустил первый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»

В сети появился трейлер сиквела

В продолжении мультфильма 2004 года главные герои поменяются местами. Элен вспоминает молодость, надевает костюм Эластики и встает на защиту мира. А ее муж Боб пытается в это время найти общий язык с тремя неугомонными отпрысками. Но когда на горизонте появляется очередной суперзлодей, семье снова предстоит объединить свои силы. Создатель



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Мультфильм «Суперсемейка 2»

В сети появился трейлер сиквела

В продолжении мультфильма 2004 года главные герои поменяются местами.

Элен вспоминает молодость, надевает костюм Эластики и встает на защиту мира. А ее муж Боб пытается в это время найти общий язык с тремя неугомонными отпрысками. Но когда на горизонте появляется очередной суперзлодей, семье снова предстоит объединить свои силы.

Создатель оригинальной «Суперсемейки» Брэд Бёрд написал сценарий и вернулся в режиссерское кресло сиквела.

Напомним, что выход мультфильма был первоначально запланирован на 21 июня 2019 года, но создатели перенесли дату и поклонники мультфильма увидят его год раньше.