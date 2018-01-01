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    Дисней выпустил первый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»

    В сети появился трейлер сиквела
    В продолжении мультфильма 2004 года главные герои поменяются местами. Элен вспоминает молодость, надевает костюм Эластики и встает на защиту мира. А ее муж Боб пытается в это время найти общий язык с тремя неугомонными отпрысками. Но когда на горизонте появляется очередной суперзлодей, семье снова предстоит объединить свои силы. Создатель
    • Сьогодні, 20:10
    • Розсилка
    <p>Мультфильм &laquo;Суперсемейка 2&raquo;&nbsp;</p>

    Мультфильм «Суперсемейка 2» 

    В сети появился трейлер сиквела

    В продолжении мультфильма 2004 года главные герои поменяются местами.

    Элен вспоминает молодость, надевает костюм Эластики и встает на защиту мира. А ее муж Боб пытается в это время найти общий язык с тремя неугомонными отпрысками. Но когда на горизонте появляется очередной суперзлодей, семье снова предстоит объединить свои силы.

    Создатель оригинальной «Суперсемейки» Брэд Бёрд написал сценарий и вернулся в режиссерское кресло сиквела.   

    Напомним, что выход мультфильма был первоначально запланирован на 21 июня 2019 года, но создатели перенесли дату и поклонники мультфильма увидят его год раньше.

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