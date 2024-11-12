Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Це вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади. Йому недоречно спати», – сказав журналістам лідер Партії інновацій Японії
фото: Japannews

Парламент Японії переобрав Сігеру Ісібу на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заснув під час першого туру голосування за визначення прем'єр-міністра на пленарному засіданні Палати представників у понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє Japannews.

Кілька хвилин Ісіба залишався нерухомим, опустивши обличчя й заплющивши очі. Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, який сидів поруч з Ішібою, та інші дивилися на нього занепокоєно, пишуть ЗМІ.

«Це вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади. Йому недоречно спати», – сказав журналістам лідер Партії інновацій Японії Нобуюкі Баба.

Нагадаємо, учора, 11 листопада, Нижня палата парламенту Японії (Палата представників) переобрала лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Сігер Ісібу на посаду прем'єр-міністра. 

У першому турі голосування жоден із кандидатів не набрав потрібних для перемоги 233 голосів у 465-місцевій палаті. У результаті голосування відбулося між двома головними претендентами – Ісібою та лідером основної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Японії, що посилилася за підсумками парламентських виборів, Єсіхіко Нодою. Ісіба отримав 221 голос, Нода – 160, і тим самим Ісіба зберіг посаду прем'єра.

Як відомо, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. 

Читайте також:

Теги: міністр вибори Японія партії сон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу змінив позицію щодо атаки Ірану військовими Ізраїлю
Нетаньягу визначився, які об'єкти в Ірані атакуватимуть наступними
15 жовтня, 07:55
Лідери Великої Британії, США і Німеччини та Франції на зустрічі 18 жовтня в Берліні
Зустріч «четвірки» у Берліні щодо України. Польща висловила обурення
21 жовтня, 18:24
Вибори були відзначені високою поляризацією політичного та медіаландшафту
Міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії
27 жовтня, 16:58
Як зазначає ОБСЄ, Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів
ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії
31 жовтня, 15:09
Зурабішвілі на акції біля будівлі парламенту Грузії, 28 жовтня
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
30 жовтня, 19:52
Мая Санду на дільниці для голосування
У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
3 листопада, 17:54
Статки Маркуса становили близько 7,4 мільярда доларів
У США помер 95-річний мільярдер і мегадонор республіканців Бернард Маркус
8 листопада, 04:35
Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті
Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти
9 листопада, 17:51
Німеччину чекають політичні зміни
Стало відомо, коли можуть відбутись урядові зміни у Німеччині
Вчора, 10:54

Відео

Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду
Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду
Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)
Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)
Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)
Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)
Трінчер у своєму кліпі показалася в обіймах нового чоловіка (відео)
Трінчер у своєму кліпі показалася в обіймах нового чоловіка (відео)
Син Майкла Дугласа вражений поїздкою до України (відео)
Син Майкла Дугласа вражений поїздкою до України (відео)
The Weeknd випустив кліп, повністю знятий на iPhone 16 Pro
The Weeknd випустив кліп, повністю знятий на iPhone 16 Pro

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
32K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
19K
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
11K
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
3340
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua