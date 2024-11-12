Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду

«Це вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади. Йому недоречно спати», – сказав журналістам лідер Партії інновацій Японії

Парламент Японії переобрав Сігеру Ісібу на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заснув під час першого туру голосування за визначення прем'єр-міністра на пленарному засіданні Палати представників у понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє Japannews.

Кілька хвилин Ісіба залишався нерухомим, опустивши обличчя й заплющивши очі. Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, який сидів поруч з Ішібою, та інші дивилися на нього занепокоєно, пишуть ЗМІ.

«Це вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади. Йому недоречно спати», – сказав журналістам лідер Партії інновацій Японії Нобуюкі Баба.

Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба задрімав під час сьогоднішнього засідання парламенту, де було переобраного чинний склад уряду. pic.twitter.com/jyNumeBrdq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2024

Нагадаємо, учора, 11 листопада, Нижня палата парламенту Японії (Палата представників) переобрала лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Сігер Ісібу на посаду прем'єр-міністра.

У першому турі голосування жоден із кандидатів не набрав потрібних для перемоги 233 голосів у 465-місцевій палаті. У результаті голосування відбулося між двома головними претендентами – Ісібою та лідером основної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Японії, що посилилася за підсумками парламентських виборів, Єсіхіко Нодою. Ісіба отримав 221 голос, Нода – 160, і тим самим Ісіба зберіг посаду прем'єра.

Як відомо, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни.