Карди Би показала последствия пластической операции (фото)

Скандальная певица Карди Би весьма откровенна в общении с фанатами. Она признавалась в преступном прошлом, хвасталась дорогими украшениями для дочери, а теперь показала неприятные последствия пластической операции на грудь

Ради того, чтобы сделать подтяжку груди, Карди Би пропустила запланированный концерт, о чем громко заявила фанатам. По ее словам, выступления приносят ей большие деньги, но о маммопластике она мечтала с подросткового возраста, поэтому принесла концерт в Балтиморе в жертву красоте. Однако на выходных звезда поделилась снимком своих опухших ног и объяснила, что это побочный эффект операции. Из-за отеков врачи запретили Карди Би выступать, и как долго ей предстоит восстанавливаться — неизвестно.

Cardi B’s swollen feet look like that episode of That’s So Raven when she accidentally eats that mushroom at the cooking competition pic.twitter.com/gbZzJfNzet