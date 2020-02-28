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    Макс Барских презентовал новую песню

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    Макс Барских презентовал новую песню

    Релиз композиции состоялся на концерте в Вильнюсе

    Макс Барских презентовал второй сингл из будущего альбома «1990» - «Небо льет дождем». Первыми трек услышали гости концерта в Вильнюсе.

    Спустя час после релиза трек стал доступен на всех цифровых площадках мира.

    Также на официальном YouTube-канале артиста появилось moodvideo, снятое украинским фотографом Дмитрием Комиссаренко.

    Видео задуманно как минималистично черно-белый портрет Макса, в котором артист предстает перед зрителем в едином моменте запечатленного плана с одного дубля.

    знаменитости фотография артист
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